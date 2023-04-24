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Berlin'de grev: Yüzlerce uçuş iptal edildi

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Giriş: 24.04.2023 16:32
Almanya'daki Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) çalışanlarının bir günlük grev kararı almasının ardından yüzlerce uçuş iptal edildi. Grevden haberi olmayan ve bavullarıyla havalimanına gelen bazı yolcular, terminal görevlileri tarafından bilgilendirildi. Normalde yolcu kuyruklarının oluştuğu kontuarlar ise boş kaldı.Ver.di Sendikası, uzun süredir gece, hafta sonu ve tatil günleri mesaileri için çalışanların ek ücretlerinin artırılması konusunda Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile müzakereler yürütüyor. Sendika, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek yeni görüşmeler öncesinde işverene baskıyı artırmak istiyor. İşte ayrıntılar...
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