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Ben Gurion Havalimanı'nda panik anları! A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anbean aktardı

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Giriş: 14.10.2023 20:55
Güncelleme:14.10.2023 20:55
İsrail, Filistin'e yönelik katliamının dozajını her geçen dakika daha da artırırken, İzzeddin el-Kassam Tugayları da yanıt olarak bugün Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun hareketli dakikaları canlı yayın bağlantısıyla aktardı.
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