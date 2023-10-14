Ben Gurion Havalimanı'nda panik anları! A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anbean aktardı

İsrail, Filistin'e yönelik katliamının dozajını her geçen dakika daha da artırırken, İzzeddin el-Kassam Tugayları da yanıt olarak bugün Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun hareketli dakikaları canlı yayın bağlantısıyla aktardı.