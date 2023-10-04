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Batı'ya İHA’lı  gözdağı! İran ordusu, tarihinin en büyük İHA tatbikatına başladı

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 08:52
Güncelleme:04.10.2023 08:53
ABD ile tansiyonun düşmediği İran, bir kez daha insansız hava araçları ile gündemde. İran ordusu, ülke tarihinin en büyük İHA tatbikatlarından birine başladı. Notları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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