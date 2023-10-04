Batı'ya İHA’lı  gözdağı! İran ordusu, tarihinin en büyük İHA tatbikatına başladı

ABD ile tansiyonun düşmediği İran, bir kez daha insansız hava araçları ile gündemde. İran ordusu, ülke tarihinin en büyük İHA tatbikatlarından birine başladı. Notları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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