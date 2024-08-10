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Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük! İşte çifte standardın örnekleri...

Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük! İşte çifte standardın örnekleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 17:06
Batı ülkelerinde polislerin özellikle Müslüman ve toplum tarafından dışlanan kesimlere karşı gözaltı anlarında uyguladığı şiddet her olayda gündem olurken, Müslümanlara yönelik işlenen suçlarda polislerin demokratik ve yumuşak tavırları dikkat çekiyor. George Floyd'u sokak ortasında öldüren polisler konu Müslümanlara karşı işlenen suçlar olunca bir anda "demokrasi abidesine" dönüşüyor. Nitekim İngiltere'de Müslümanlara karşı binlerce kişiyi sokağa döken olaylara körükleyen bir sosyal medya kullanıcısının gözaltı anları sosyal medyada gündem oldu. Şahıs son derece kibar bir dille ve kamera kaydının olduğu anlarda gözaltı alındı. Demokrasi kurallarını tam olarak "işlerine geldiği gibi işleten" batı ülkeleri, Müslümanlara yönelik gözaltılarda zulüm etmekten geri durmuyor. .
Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük
Batı ülkelerindeki gözaltılarda ikiyüzlülük
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