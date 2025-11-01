Batı Trakyalı çiftçilerden Yunanistan’a protesto

Batı Trakya'da yaşayan çiftçiler, bir süredir Yunanistan hükümeti ile tarımda yer alan yolsuzluk soruşturması ve Avrupa Birliği'nden (AB) sübvansiyonların eşit dağılmaması nedeniyle problem yaşıyor. Bölgedeki çiftçiler Gümülcine'de bir araya gelerek Miçotakis hükümetini protesto etti. Çiftçiler traktörleri ile korna çalarak tepki gösterirken A Haber muhabiri İlhan Tahsin, mağdur olan çiftçilere mikrofon uzattı.