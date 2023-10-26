Başkan Erdoğan'dan 8'inci Aile Şurası'nda flaş açıklamalar: Batı Gazze'deki katliama ortaktır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Aile Şurası'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz." mesajını verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, “Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit, küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarıdır. Türkiye, küresel cinsiyetsizleştirme oyununa boyun eğmeyecektir. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi. Batı'nın Gazze'deki katliama ortak olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım. Sizin hesabınız ne?" şeklinde konuştu