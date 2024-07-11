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Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü! Tahıl Koridoru'nda yeniden Türkiye damgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 20:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.
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