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Başkan Erdoğan Sisi ile görüştü!

Başkan Erdoğan Sisi ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 19:55
Başkan Erdoğan D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire’deki temasları kapsamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

TÜRKİYE-MISIR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANMALI

Erdoğan görüşmede, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.

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