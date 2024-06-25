Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! İki lider görüşmede Dağıstan’daki terör saldırılarını ele aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesin “teröre karşı mücadele mesajı” veren Başkan Erdoğan Dağıstan saldırısında yaşamını yitirenler için Rusya halkına taziyede yaralılar için de acil şifa diledi. Detaylar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayından aktardı. İşte detaylar…

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