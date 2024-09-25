25 Eylül 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Başkan Erdoğan, Paşinyan'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.