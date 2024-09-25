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Başkan Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti!

Başkan Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 00:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Başkan Erdoğan, Paşinyan'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.
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