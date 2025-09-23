Başkan Erdoğan: “İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetti!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda tarihi açıklamalarda bulunarak İsrail yönetimini sert sözlerle eleştirdi. “İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor; İran, Suriye, Yemen, Lübnan’a saldırarak bölge barışını da tehdit ediyor” diyen Erdoğan, Ortadoğu’da giderek artan kaosa dikkat çekti. Katar’da ateşkes için yapılan toplantıya dahi İsrail’in saldırdığını vurgulayan Erdoğan, “Katar’a yönelik saldırı, İsrail yönetiminin tamamen kontrolü kaybettiğini göstermiştir” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun barışa niyetli olmadığını söyleyen Erdoğan, “Netanyahu’nun barış yapmaya da rehineleri kurtarmaya da niyetinin olmadığı anlaşılmıştır” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları BM Genel Kurulu’nda yankı uyandırırken, Filistin davası bir kez daha küresel gündemin merkezine taşındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN