Başkan Erdoğan: “Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz”

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda tarihi açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sisteme yönelik eleştirilerini yineledi. Erdoğan, “Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar ‘Dünya beşten büyüktür!’ demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısının çağın ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Küresel barış ve adalet için yeni bir düzenin zorunlu hale geldiğini belirten Erdoğan, “Dünya, beş ülkenin insafına terk edilemez” dedi.

