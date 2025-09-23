Başkan Erdoğan BM kürsüsünde: “Filistin halkına tercüman olmak için buradayız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar verdi. “Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum” diyen Erdoğan, kürsüden dünyaya net bir çağrıda bulundu. “Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, uluslararası topluma adalet ve vicdan çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacını hatırlatan Başkan Erdoğan, “BM Şartı bundan 80 yıl önce San Francisco’da imzalandı, ilk maddesinin ilk kelimelerini burada tekrar hatırlatmak isterim” sözleriyle küresel dayanışmaya vurgu yaptı.

