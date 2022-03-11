11 Mart 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte 45 dakika süren görüşmenin detayları
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda kritik bir görüşme yaptı. Zirvenin ana gündemi 2 haftayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Ukrayna'da siyasi çözümün önemine dikkati çeken Erdoğan, Antalya'daki Rusya-Ukrayna zirvesini "Diplomasi zaferi" olarak niteledi. Erdoğan, Türkiye savunma sanayisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da istedi. İşte 45 dakika süren görüşmesinin detayları...