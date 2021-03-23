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Başıboş at otomobile çarptı! Korkunç an kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 23.03.2021 01:50
Güncelleme:23.03.2021 01:55
Lübnan'da yolda koşarak ilerleyen başıboş at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran otomobile çarptı. Tüyler ürperten an bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İşte o anlar...

Lübnan'da ilginç bir kaza meydana geldi. Lübnan'ın batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti.

Yerel kaynaklar kazanın 19 Mart tarihinde yaşandığını ifade ederken, kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi.

Kazada otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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