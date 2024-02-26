Baltık ülkelerinde Rusya korkusu! Letonya, Litvanya ve Estonya sınıra mayın döşeyecek

Ukrayna savaşından bu yana ordularını güçlendirmeye çalışan Baltık ülkeleri bu kez de Rusya sınırlarına mayın döşemeye karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı anlattı.

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