Bakan Fidan: Türkiye diplomaside dengeleyici aktör

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer görüşmelerde tıkanan başlıkların aşılabileceğini belirterek Türkiye’nin sürece aktif diplomatik katkı sunduğunu ifade etti. Fidan, taraflarla neredeyse her gün temas kurulduğunu ve ilerleme sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin de azalabileceğini söyledi. Türkiye’nin hem kriz yönetiminde hem de olası barış sonrası süreçte dengeleyici bir rol üstlenebileceğine dikkat çeken Fidan, görüşmelerin seyrinin bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.