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BAE'nin Black Shied şirketi Sudanlı gençleri Hafter için Libya'ya savaşmaya gönderiyor
Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin kirli planları tek tek ortaya çıktı. BAE'nin insan ticareti yapan Black Shied şirketinin Sudan'daki gençleri alarak Libya'daki Hafter saflarına gönderdiği gözler önüne serildi.
Darbeci Hafter'i açık açık destekleyen Libya, Afrika'da açlık sıkıntısı çeken ülkelerin gençlerini kullanmaya devam ediyor.
İŞTE BAE'NİN KİRLİ OYUNU
BAE'nin insan ticareti yapan Black Shied şirketinin Suriye'den sonra şimdi de Sudan'daki gençlere askeri eğitim vererek Hafter saflarına gönderdiği ortaya çıktı.
Afrika'daki halkın ekonomik durumundan faydalanan Birleşik Arap Emirlikleri, binlerce Sudanlı genci, pasaportlarına el koyarak Libya'ya gönderiyor.
Dünya basınında gündeme oturan görüntülerde BAE adına çalışan yetkilinin ve Sudan'dan getirilen gençlerin pasaportları, fotoğrafları gün yüzüne çıktı.