BAE ve Esad rejimi Türkiye düşmanlığında birleşti!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye aleyhinde Esad rejimiyle birleşti. BAE rejimin talebiyle Barış Pınarı Harekatına destek veren Suriyeli iş adamı Muhammed El Masri’yi tutukladı.

Abu Dabi'de yaşayan Suriyeli iş adamı El Masri 'Şam İnterpolü' olarak bilinen Esed rejiminin Uluslararası Polis Kolu'nun isteği üzerine yakalandı. 'Terörü finanse etmek' ve 'terör örgütleri adına para aklamak' suçlarından hakkında işlem yapılan Masri'nin Şam'a iade edeceği öğrenildi. Suriye muhalefetini destekleyen ve iç savaşın ardından BAE'ye yerleşen Masri'nin, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Operasyonu ile kurmayı planladığı güvenli bölgenin destekçilerinden biri olduğu biliniyor. Masri, Türkiye'nin YPG'den temizlenmiş alanda kurmak istediği güvenli bölgedeki ekonomik projelerin Suriye halkını güçlendireceğini söylemiş ve bu plana maddi destek sunacağını ifade etmişti.