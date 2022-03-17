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Azov Taburu paylaştı! İşte Rus tankının imha görüntüleri

İHA
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Giriş: 17.03.2022 00:05
Güncelleme:17.03.2022 00:10
Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor.

Azov Taburu, Mariupol'de Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

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Rus tankının imha görüntüleri
Rus tankının imha görüntüleri
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