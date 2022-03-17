17 Mart 2022, Perşembe
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Azov Taburu paylaştı! İşte Rus tankının imha görüntüleri
Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor.
Azov Taburu, Mariupol'de Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.