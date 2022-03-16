Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden CANLI YAYINDA duyurdu: Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yardım

Rusya'nın apartmanları bombaladığını ve hastanelere saldırdığını belirten Biden, "Bu zalimlikler tüm dünyada tepkiye yol açıyor. Tüm dünya Putin'e her ağır bedeli ödetmek konusunda birlik olmuş durumda." diye konuştu.

Biden, Amerikan halkının Zelenskiy'nin yardım çağrılarına yanıt verdiğine, Kongrenin Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini her iki partinin de desteğiyle onayladığına işaret etti.

Ukrayna'ya geçen yıl içinde 650 milyon dolarlık yardım sağladıklarını vurgulayan Biden, 12 Mart Cumartesi de 200 milyon dolarlık savunma yardımını onayladığını anımsattı.