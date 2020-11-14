Azerbaycanlı askerlerin zafer coşkusu! Dağlık Karabağ'da ‘Sarı Gelin’ türküsünü seslendirdiler

Ermenistan karşısında tarihi zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da galibiyeti ‘Sarı Gelin’ türküsü ile taçlandırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı.Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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