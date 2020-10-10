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Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 38 Ermeni askeri öldürüldü

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Giriş: 10.10.2020 22:17
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. Bunun üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildi.
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