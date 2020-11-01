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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait 2 BM-21 "Grad" MLRS imha edildi

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Giriş: 01.11.2020 17:44
Güncelleme:01.11.2020 17:50
Azerbaycan’ın öz toprakları Dağlık Karabağ için Ermenistan’a karşı verdiği haklı mücadele sürüyor. Ermenistan’ın saldırılarına anında karşılık veren Azerbaycan ordusundan yeni görüntüler geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre; Zangilan bölgesi yönündeki birimlere ateş eden iki Sovyet yapımı çok namlulu roket atar BM-21 "Grad" MLRS imha edildi.
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