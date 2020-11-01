Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait 2 BM-21 "Grad" MLRS imha edildi

Azerbaycan’ın öz toprakları Dağlık Karabağ için Ermenistan’a karşı verdiği haklı mücadele sürüyor. Ermenistan’ın saldırılarına anında karşılık veren Azerbaycan ordusundan yeni görüntüler geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre; Zangilan bölgesi yönündeki birimlere ateş eden iki Sovyet yapımı çok namlulu roket atar BM-21 "Grad" MLRS imha edildi.