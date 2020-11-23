Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan’ın Kelbecer'de "uydurma tarih atölyesi" bulundu

Ermenistan’ın uydurma tarih ürettiği bir atölye ortaya çıkarıldı. Atölye Azerbaycan Ordusu tarafından Kelbecer'de bulundu.

Azerbaycan Ordusu 'uydurma ermeni tarihi' üreten bir atölye keşfetti.

Uydurma Ermeni tarihi üreten atölye, Azerbaycan Ordusu tarafından, Kelbecer'de tespit edildi.

Kelbecer, Azerbaycan'ın en büyük ve en kadim ilçesi konumunda.

Keşfedilen atölyede ermeni ustalar taşlara eski süslemeler ve haçlar oyup, eski görünüm kazandırmak için sirkede tutarak okside ediyorlar.

Şekillenen taşlar toprağa gömüyorlar ve bir süre sonra uydurma "tarihi eserleri" ortaya çıkmış oluyor.

Bu arada, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurmuştu.

Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasım'dan 25 Kasım'a ertelenmişti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)