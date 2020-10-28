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Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri böyle imha etti

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Giriş: 28.10.2020 19:26
Güncelleme:28.10.2020 19:39
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın şehirlerine ve bölgelerine ateş açan Ermenistan’a ait hedefleri ve askeri araçları imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Azerbaycan Ermenistan hedefleri imha etti
Azerbaycan Ermenistan hedefleri imha etti
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