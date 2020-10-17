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Azerbaycan, Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Savaş meydanında yanıt vereceğiz" demişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.