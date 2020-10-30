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Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri hedefleri nokta atışıyla vurdu

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Giriş: 30.10.2020 21:04
Güncelleme:30.10.2020 21:15
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri nokta atışıyla imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Ermenistan ordusuna ait hedefler imha edilmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait askeri hedeflerin nokta atışıyla imha ettiği belirtildi.

Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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