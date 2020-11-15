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Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Daşbaşı köyünden görüntüler paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Daşbaşı köyünden görüntüler paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Daşbaşı köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu, düzenlediği operasyonlar sonucu Daşbaşı köyünü 20 Ekim tarihinde Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.
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