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Avrupa'yı eleştirdi işinden kovuldu! Deutsche Welle gazetesi...

AA
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Giriş: 10.02.2022 14:54
Filistin asıllı gazeteci Maram Salim, Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını yazdı ve çalıştığı Deutsche Welle'deki işinden kovuldu. Almanya'da yaşayan gazetecinin kovuluşu, eleştirilere ne kadar açık olduklarını ve söz konusu "Avrupa'da ifade özgürlüğü yok" haberin haklılığını bir kez daha ortaya çıkartmış oldu.
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