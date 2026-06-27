Avrupa'nın Ayasofyası Fatih Camii: Bir zamanlar kiliseyken camiye çevrildi

Amsterdam'da bulunan Fatih Camii daha önce bir kiliseydi. Ancak cemaatsiz kalınca boşaltıldı. Daha sonra o kilise Türkler tarafından satın alındı ve camiye dönüştürüldü.