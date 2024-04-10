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Avrupa'dan bir savaş uyarısı daha! Borrell: Avrupa'da konvansiyonel savaş imkansız değil

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 10.04.2024 15:52
Rusya-Ukrayna savaşı giderek şiddetlenirken Avrupa'da ise savaş korkusu baş gösterdi. Son olarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell savaş uyarısında bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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