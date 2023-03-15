15 Mart 2023, Çarşamba
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Avrupa’da kriz her geçen gün büyüyor! Yine grevdeler
Avrupa'da grev dalgası büyürken hemen hemen her gün bir sektör iş bırakıyor. Almanya’nın Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda çalışan güvenlik personeli, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talebiyle Verdi Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulunmuştu. Bugün Almanya’da hastanelerdeki kamu çalışanları ücretlerinin artırılması talebiyle 2 günlük grev başlattı. Verdi Sendikası'ndan Gisela Neunhöffer, “Almanya’da da enflasyonun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taleplerimiz oldu. İşverenlerin kötü bir teklif sunmalarından ötürü çalışanlar çok kızgın." dedi.