Avrupa Hamas’ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?

Avrupa Hamas'ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 11:44
Hamas’ın barış planına onay vermesi Avrupa’da yankı buldu. Liderler, ateşkesin geciktirilmemesi ve barışın sağlanması için harekete geçmeye hazır olduklarını açıkladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan son durumu aktardı.
