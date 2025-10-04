Avrupa Hamas’ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?

Hamas’ın barış planına onay vermesi Avrupa’da yankı buldu. Liderler, ateşkesin geciktirilmemesi ve barışın sağlanması için harekete geçmeye hazır olduklarını açıkladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan son durumu aktardı.

