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Avrupa genelinde çiftçi isyanı! İtalya’da çiftçiler Roma yolunda

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 14:10
Almanya'da başlayarak tüm Avrupa'ya yayılan çiftçi isyanı büyüdü. İtalya'nın çeşitli kentlerinde çiftçiler traktörlerle konvoylar eşliğinde Roma'ya gitmek üzere yola çıktı. Artan maliyetlere dikkat çekildi. Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın haberinde...
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