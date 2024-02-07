07 Şubat 2024, Çarşamba
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Avrupa genelinde çiftçi isyanı! İtalya’da çiftçiler Roma yolunda
Almanya'da başlayarak tüm Avrupa'ya yayılan çiftçi isyanı büyüdü. İtalya'nın çeşitli kentlerinde çiftçiler traktörlerle konvoylar eşliğinde Roma'ya gitmek üzere yola çıktı. Artan maliyetlere dikkat çekildi. Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın haberinde...