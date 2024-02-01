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Avrupa'da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

Çiftçilerin ayaklandığı Avrupa'da kaos ve iç savaş halka halka geniişliyor. AB'nin tarım politikalarına karşı ayaklanan çiftçiler başta Fransa, İtalya ve Belçika'da olmak üzere büyük protesto gösterilerine imza atıyor. Gece gündüz aralıksız süren protestolarda göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken marketlerde de gıda krizi başlamış durumda.

Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 12:26
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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

PARİS KUŞATILDI

Fransa'da günlerdir devam eden çiftçi protestolarında "Paris'i kuşatma" eylemlerinin odak noktası olan başkentin en büyük pazarı Rungis, traktörlerle çevrelendi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bourgogne-Franche-Comte ve Grand-Est'den yola çıkan çiftçiler Rungis Pazarı'nın Paray-Vielle-Poste kapısına ulaştı.

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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor
Çiftçiler pazarın girişini kapatmaya çalıştı. Pazar çevresinde traktörleri ile trafiği engelleyen 18 çiftçi gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanlığının talimatı ile Loiret ve Essonne bölgelerine güvenlik önlemlerini artırmak için zırhlı araçlar sevk edildi.
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Avrupa’da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor

ÜLKEDE ULAŞIM KİLİTLENDİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu sabah itibarıyla ülkede 100'den fazla noktada trafiğin engellendiğini, 10 binden fazla çiftçinin eylemde olduğunu belirtti.