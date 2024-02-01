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Avrupa'da tarım çöktü! Ortalığı yangın yerine çevirdiler! Marketler gıda krizi ile boğuşuyor
Çiftçilerin ayaklandığı Avrupa'da kaos ve iç savaş halka halka geniişliyor. AB'nin tarım politikalarına karşı ayaklanan çiftçiler başta Fransa, İtalya ve Belçika'da olmak üzere büyük protesto gösterilerine imza atıyor. Gece gündüz aralıksız süren protestolarda göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken marketlerde de gıda krizi başlamış durumda.
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:11Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 12:26