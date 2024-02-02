Avrupa’da grev dalgası büyüyor! A Haber protestoların merkezinde... A Haber muhabiri traktöre bindi
Son dakika haberi... Avrupa'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler meydanlarda. A Haber muhabiri Fatih Özyar o noktadan son gelişmeleri aktardı.
Avrupa'da grev dalgası yayılıyor. Dün bir çok ülkede çiftçiler meydanlara inmişti.
Bugün eylemler sınır hatlarında devam ediyor.
A Haber muhabiri Fatih Özyar o noktadan son gelişmeleri aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Belçika – Hollanda sınırındayız. Şu anda ben de bir traktöre bindim. Çiftçilerin tepkisinin nasıl olduğunu ekranlara taşımaya çalışacağım.
OTOYOLU KAPATTILAR
Dün Brüksel'deydik bugün ise burada sınır kapısındayız. Burada görmüş olduğunuz gibi çiftçiler sokaklarda. Bir anlamda Hollanda - Belçika arasındaki otoyolu tamamen kapatmış durumdalar. Pazar gününe kadar buradaki eylemleri sürdüreceklerini söylediler.
Dumanları kilometrelerce uzaktan net bir şekilde görebiliyorsunuz.
TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK
Bu noktada bulunan tek bir televizyon ekibi var o da A Haber farkıyla şu anda burada sınır kapısındaki olup bitenleri ekranlara yanıstmaya çalışıyoruz.
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