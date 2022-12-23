Avrupa enerji krizi sarmalında! Almanya'da kamu ve kilise binalarında sıcaklık 19 derece ile sınırlı

Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor. Almanya'da kamu ve kilise binalarında sıcaklık 19 derece ile sınırlandırılıyor. Federal Meclis Üyelerinin ofislerinde ise sıcak su yok. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'dan ayrıntıları aktardı.

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