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Avrupa enerji krizi sarmalında! Almanya'da kamu ve kilise binalarında sıcaklık 19 derece ile sınırlı

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 16:31
Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor. Almanya'da kamu ve kilise binalarında sıcaklık 19 derece ile sınırlandırılıyor. Federal Meclis Üyelerinin ofislerinde ise sıcak su yok. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'dan ayrıntıları aktardı.
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