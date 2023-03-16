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Avrupa borsalarında hızlı düşüş! Credit Suisse hisseleri yüzde 30 geriledi

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Giriş: 16.03.2023 08:52
ABD'de yaşanan banka iflasları Avrupa'ya sıçrıyor. İsviçre'nin en büyük bankasıCredit Suisse'in hisseleri, finansal endişeler nedeniyle yüzde 30'un üzerinde geriledi. Avrupa borsalarında bankacılık hisselerinde hızlı geri çekilmeler yaşandı. Korkulan ise Avrupa bankacılık sisteminde de iflasların başlaması.
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