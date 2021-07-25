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Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 25.07.2021 23:18
Güncelleme:25.07.2021 23:21
Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor, başkent ve çevresinde geceyi gündüze çevirdi. O anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı.

Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi

İskandinav Yarımadası'nda bulunan Norveç'in başkenti Oslo semalarında "olağandışı büyüklükte bir meteor" atmosfere girişi ile geceyi gündüze çevirdi. Başkentin yakınlarındaki bir ormana düştüğü tahmin edilen meteoru aramak için uzmanlardan oluşan bir ekibin bölgeye gönderildiği bildirildi.
Polis tarafından yapılana açıklamada, meteor nedeni ile çok sayıda acil durum çağrısı alındığı ancak herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği aktarıldı.

SANİYEDE 16.3 KM HIZ

Norveç Meteor Ağı, meteorun yerel saatle 01.00 civarında gökyüzünden belirdiğini ve en az beş saniye görünür olduğunu açıkladı. Ağ, meteorun yaklaşık hızının saniyede 16.3 kilometre olduğunu ve güney İskandinavya'nın büyük kısmından görülebildiğini ifade etti.

İlk araştırmalar, meteorun Oslo'nun yaklaşık 60 kilometre batısındaki Finnemarka adlı ormanlık bir alana düşmüş olabileceğini gösterirken, meteorun ağırlığının en az 10 kilogram olduğu düşünülüyor.

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