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Atlı polis hırsızı böyle kovaladı

DHA
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Giriş: 31.03.2024 11:30
ABD'nin Alburquerque kentinde atlı polis ekibinin, suçüstü yaptıkları ve dur ihtarına uymayarak kaçan hırsızı kovalaması vücut kamerasına yansıdı.
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu! OY VERMEYE GELEN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU!

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Atlı polis hırsızı böyle kovaladı
Atlı polis hırsızı böyle kovaladı
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