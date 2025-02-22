22 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik! Turistler akın etti
Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik! Turistler akın etti

Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik! Turistler akın etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2025 08:31
Güncelleme:22.02.2025 08:31
İtalya'da bulunan Etna Yanardağı'ndaki hareketlilik bir haftadır sürüyor. Turistler hızla ilerleyen lavları gözlemlemek için bölgeye akın etmiş durumda. Benzer görüntülerin kayda geçtiği bir diğer nokta da ABD. Hawaii adasındaki volkan aralık ayından bu yana onuncu kez patladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik! Turistler akın etti
Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!
Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!
Gazze’de yıkımın bilançosu 53 milyar dolar
Gazze'de yıkımın bilançosu 53 milyar dolar
İsrail’de otobüslerde art arda patlama!
İsrail'de otobüslerde art arda patlama!
Beyaz Saray taç giydirdi
Beyaz Saray taç giydirdi
Fransa Fildişi Sahili’ndeki askeri üssünden çekildi
Fransa Fildişi Sahili'ndeki askeri üssünden çekildi
ABD Avrupa’daki askerlerini çekiyor!
ABD Avrupa’daki askerlerini çekiyor!
Santorini’de sismik hareketlilik azaldı!
Santorini’de sismik hareketlilik azaldı!
Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik!
Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik!
Macron’dan Trump’a: Putin’e karşı zayıf olamazsın
Macron'dan Trump'a: "Putin'e karşı zayıf olamazsın"
İsrail’de iki yolcu otobüsünde patlama!
İsrail’de iki yolcu otobüsünde patlama!
Bakan Fidan, Singapurlu mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Singapurlu mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
Daha Fazla Video Göster