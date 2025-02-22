22 Şubat 2025, Cumartesi
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Atlantik’in iki yakasında volkanik hareketlilik! Turistler akın etti
İtalya'da bulunan Etna Yanardağı'ndaki hareketlilik bir haftadır sürüyor. Turistler hızla ilerleyen lavları gözlemlemek için bölgeye akın etmiş durumda. Benzer görüntülerin kayda geçtiği bir diğer nokta da ABD. Hawaii adasındaki volkan aralık ayından bu yana onuncu kez patladı.