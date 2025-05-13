13 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi | Tayvan’dan Çin’e gözdağı: İlk kez kullanıldı
Asya Pasifik’te sular durulmuyor. Tayvan, ABD'den satın aldığı Hımaars füzelerinin ilk test atışını gerçekleştirdi. Askeri yetkililere göre bu atış Çin'e verilen bir göz dağı niteliğinde. Çünkü Amerikan yapımı bu füzeler Çin topraklarındaki bir çok hedefi rahatlıkla vurabiliyor.