Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi | Tayvan’dan Çin’e gözdağı: İlk kez kullanıldı

Asya Pasifik’te sular durulmuyor. Tayvan, ABD'den satın aldığı Hımaars füzelerinin ilk test atışını gerçekleştirdi. Askeri yetkililere göre bu atış Çin'e verilen bir göz dağı niteliğinde. Çünkü Amerikan yapımı bu füzeler Çin topraklarındaki bir çok hedefi rahatlıkla vurabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN