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Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi | Tayvan’dan Çin’e gözdağı: İlk kez kullanıldı

Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi | Tayvan’dan Çin’e gözdağı: İlk kez kullanıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 13:24
Asya Pasifik’te sular durulmuyor. Tayvan, ABD'den satın aldığı Hımaars füzelerinin ilk test atışını gerçekleştirdi. Askeri yetkililere göre bu atış Çin'e verilen bir göz dağı niteliğinde. Çünkü Amerikan yapımı bu füzeler Çin topraklarındaki bir çok hedefi rahatlıkla vurabiliyor.
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Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi | Tayvan’dan Çin’e gözdağı: İlk kez kullanıldı
Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi!
Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi!
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