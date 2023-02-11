Asrın felaketinin şiddeti NASA'nın uydu görüntülerinde: "Son derece güçlü sarsıntılar"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ile ilçesi Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yayınladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen NASA'da görevli jeofizikçi Eric Fielding, “Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti boyunca yaşanan çok geniş çaplı ve güçlü depremlerdi. İnsanlarla dolu birçok şehir ve kasabayı vuran, çok geniş alanlar boyunca etkili, son derece güçlü sarsıntılar meydana getirdi. Kırılmanın uzunluğu ve şiddeti 1906 yılında San Francisco'yu yıkan deprem ile benzerdi.” değerlendirmesinde bulundu.