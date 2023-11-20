20 Kasım 2023, Pazartesi
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Arjantin’in başına İsrail aşığı devlet başkanı Javier Milei geçti
Arjantinliler yeni devlet başkanını seçti. Aşırı sağcı Javier Milei, ülkenin yeni lideri oldu. Popülist söylemleriyle bilinen Milei, radikal vaatlerinin yanı sıra büyük bir İsrail hayranı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Milei'nin hedefleri arasında Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak dahi var.