Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi! PKK savunucusunu böyle azarlamıştı

Son dakika haberine göre... Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi. Eylül ayındaki genel seçimlerde Merkel'in yerine aday olması beklenen isim, seçimleri kazanırsa yeni Şansölye olacak. Başbakan Angela Merkel 2018'de yaptığı açıklamada, 2021 yılında görev süresi dolunca aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu. Laschet, göçmenlere yakınlığı nedeniyle partisi içinde "Türk Armin" olarak tanınıyor. Öte yandan Laschet, PKK savunucusu Alman sol partili Sevim Dağdelen'e, "Bu insanlar terör saldırıları gerçekleştiren insanlar, ve siz 'bu öyle değil' diyen ve bu örgütü savunan birisiniz." diyerek canlı yayında tepki göstermişti.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi. Laschet, 9 ay sonra yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı önceliğine sahip.

Laschet'in Başbakan Merkel'in siyasi çizgisini sürdürmesi bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı. Daha önce eyalette uyum bakanlığı da yapan Armin Laschet göçmenlere yakınlığı nedeniyle partisi içinde "Türk Armin" olarak tanınıyor. Gazeteci kökenli ve 59 yaşında.

CDU'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği 33. Genel Kurulu'nda genel başkanlık için Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda Merz 992 geçerli oyun 385'ini aldı. Delegeler Laschet'e 380, Röttgen'e de 224 oy verdi, 3 delege çekimser kaldı. Adayların hiçbirinin delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Laschet, 991 geçerli oyun 521'ini alarak CDU'nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 466 oy aldı. 4 delege çekimser kaldı. Böylelikle Armin Laschet, CDU'nun 9. genel başkanı oldu. Dijital ortamda düzenlenen seçimin yasal olarak da tescil edilmesi için delegelerin bu seçimi mektupla onaylaması gerekiyor.

PKK SEVİCİ DAĞDELEN'İ CANLI YAYINDA AZARLAMIŞTI

CDU'nun genel başkanlığına seçilen Armin Laschet, PKK savunucusu Alman sol partili Sevim Dağdelen'e canlı yayında şu tepkiyi vermişti: "Bu insanlar terör saldırıları gerçekleştiren insanlar, ve siz 'bu öyle değil' diyen ve bu örgütü savunan birisiniz."

ARMİN LASCHET

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 yıllarında Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.

Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

Laschet, 2005-2010 yıllarında Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.