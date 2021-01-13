ANALİZ - ABD'nin iki yüzü

Dünya'nın bir gözü 20 ocak'ta ABD'de yapılacak yemin töreninde. Başkan seçilen Joe Biden Washington'daki devir teslim töreni ile ABD'nin bir numaralı koltuğuna oturacak. Ancak ülke diken üstünde. Kanlı kongre baskını ile sarsılan ABD'de yine gösteri çağrıları yapılıyor. 6 ocak baskını demişken, her fırsatta demokrasi dersi vermeye çalışan ABD'nin içinde bulunduğu durumda tartışmaları beraberinde getiriyor. Geçmişe dönüp baktığımızda Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine "darbe" diyemeyen, meclis bombalandığında susup kalan ABD, şimdi söylem ve tutumlarıyla çelişkiler içinde savruluyor. Detaylar analiz haberimizde...

Dünya'nın bir gözü 20 ocak'ta ABD'de yapılacak yemin töreninde. Başkan seçilen Joe Biden Washington'daki devir teslim töreni ile ABD'nin bir numaralı koltuğuna oturacak. Ancak ülke diken üstünde. Kanlı kongre baskını ile sarsılan ABD'de yine gösteri çağrıları yapılıyor. 6 ocak baskını demişken, her fırsatta demokrasi dersi vermeye çalışan ABD'nin içinde bulunduğu durumda tartışmaları beraberinde getiriyor. Geçmişe dönüp baktığımızda Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine "darbe" diyemeyen, meclis bombalandığında susup kalan ABD, şimdi söylem ve tutumlarıyla çelişkiler içinde savruluyor. Detaylar analiz haberimizde...