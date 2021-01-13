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ANALİZ - ABD'nin iki yüzü

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Giriş: 13.01.2021 08:23
Güncelleme:13.01.2021 08:30
Dünya'nın bir gözü 20 ocak'ta ABD'de yapılacak yemin töreninde. Başkan seçilen Joe Biden Washington'daki devir teslim töreni ile ABD'nin bir numaralı koltuğuna oturacak. Ancak ülke diken üstünde. Kanlı kongre baskını ile sarsılan ABD'de yine gösteri çağrıları yapılıyor. 6 ocak baskını demişken, her fırsatta demokrasi dersi vermeye çalışan ABD'nin içinde bulunduğu durumda tartışmaları beraberinde getiriyor. Geçmişe dönüp baktığımızda Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine "darbe" diyemeyen, meclis bombalandığında susup kalan ABD, şimdi söylem ve tutumlarıyla çelişkiler içinde savruluyor. Detaylar analiz haberimizde...

Dünya'nın bir gözü 20 ocak'ta ABD'de yapılacak yemin töreninde. Başkan seçilen Joe Biden Washington'daki devir teslim töreni ile ABD'nin bir numaralı koltuğuna oturacak. Ancak ülke diken üstünde. Kanlı kongre baskını ile sarsılan ABD'de yine gösteri çağrıları yapılıyor. 6 ocak baskını demişken, her fırsatta demokrasi dersi vermeye çalışan ABD'nin içinde bulunduğu durumda tartışmaları beraberinde getiriyor. Geçmişe dönüp baktığımızda Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine "darbe" diyemeyen, meclis bombalandığında susup kalan ABD, şimdi söylem ve tutumlarıyla çelişkiler içinde savruluyor. Detaylar analiz haberimizde...

Son dakika: ABD ordusu genelge yayınladı! 20 Ocakta Joe Biden başkomutan olacak SON DAKİKA: ABD ORDUSU GENELGE YAYINLADI! 20 OCAK'TA JOE BİDEN BAŞKOMUTAN OLACAK
ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde ateşi harlayacak bilgi: Trumpın görev süresi sona erdi ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SİTESİNDE ATEŞİ HARLAYACAK BİLGİ: TRUMP'IN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

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