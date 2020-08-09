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ANALİZ - ABD – Çin rekabeti uzaya mı sıçradı? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne?
Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya bu üç devletin geçmişten bugüne süregelen uzay rekabeti uydu gönderme, aya ilk ayak basma derken günümüzde hangi noktaya ulaştı? Uzay çalışmalarının altında yatan gerçek ne? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne? Detaylar analiz haberimizde…
Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya bu üç devletin geçmişten bugüne süregelen uzay rekabeti uydu gönderme, aya ilk ayak basma derken günümüzde hangi noktaya ulaştı? Uzay çalışmalarının altında yatan gerçek ne? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne? Detaylar analiz haberimizde…