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Videolar Dünya Videoları ANALİZ - ABD – Çin rekabeti uzaya mı sıçradı? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne?

ANALİZ - ABD – Çin rekabeti uzaya mı sıçradı? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne?

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Giriş: 09.08.2020 14:36
Güncelleme:09.08.2020 14:37
Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya bu üç devletin geçmişten bugüne süregelen uzay rekabeti uydu gönderme, aya ilk ayak basma derken günümüzde hangi noktaya ulaştı? Uzay çalışmalarının altında yatan gerçek ne? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne? Detaylar analiz haberimizde…

Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya bu üç devletin geçmişten bugüne süregelen uzay rekabeti uydu gönderme, aya ilk ayak basma derken günümüzde hangi noktaya ulaştı? Uzay çalışmalarının altında yatan gerçek ne? Uzay yarışının küresel politikaya etkisi ne? Detaylar analiz haberimizde…

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