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Amerika’yı kim yönetiyor? Biden Putin’e neden katil dedi? ABD’de başkanlığı Harris mi devralacak?

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Giriş: 01.04.2021 15:08
Güncelleme:01.04.2021 15:36
ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e katil demişti. Peki ama Biden, Putin'e neden "katil" dedi? ABD'yi kim yönetiyor? ABD Başkanı Biden hasta mı? Biden 2024'e kadar devam edebilir mi? Biden'ın akılalmaz gafları neler? ABD'de başkanlığı Harris mi devralacak? Detaylar özel dosya haberimizde…
Amerika’yı kim yönetiyor? AMERİKA'YI KİM YÖNETİYOR?
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