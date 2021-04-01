Amerika’yı kim yönetiyor? Biden Putin’e neden katil dedi? ABD’de başkanlığı Harris mi devralacak?

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e katil demişti. Peki ama Biden, Putin'e neden "katil" dedi? ABD'yi kim yönetiyor? ABD Başkanı Biden hasta mı? Biden 2024'e kadar devam edebilir mi? Biden'ın akılalmaz gafları neler? ABD'de başkanlığı Harris mi devralacak? Detaylar özel dosya haberimizde…

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