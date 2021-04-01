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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Amerika’yı kim yönetiyor? Biden Putin’e neden katil dedi? ABD’de başkanlığı Harris mi devralacak? Amerika’yı kim yönetiyor? Biden Putin’e neden katil dedi? ABD’de başkanlığı Harris mi devralacak?
ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e katil demişti. Peki ama Biden, Putin'e neden "katil" dedi? ABD'yi kim yönetiyor?
ABD Başkanı Biden hasta mı? Biden 2024'e kadar devam edebilir mi? Biden'ın akılalmaz gafları neler? ABD'de başkanlığı Harris mi devralacak? Detaylar özel dosya haberimizde… Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 15:38
Bir soru ve ona verilen cevap dünyayı alt üst etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Amerika'nın çiçeği burnunda Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" dedi.
Putin ise ona sağlık diledi ve
"Ona 'sağlıklı kal' derim, sağlık dilerim. İroni yapmıyorum. Gerçekten söylüyorum bunu." ifadelerini kullandı.
Putin'in bu imalı cevabının üzerinden 24 saat bile geçmeden ABD Başkanı Biden, uçağa binmek için merdivenleri çıkarken bir değil, 2 değil tam 3 kez düştü yere kapaklandı.